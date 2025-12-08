Lutto per la scomparsa del cavaliere Giancarlo Totaro ex commissario capo della polizia

Lutto a Pescara e non solo per la scomparsa del cavaliere Giancarlo Totaro, commissario capo della polizia in stato di quiescenza. Totaro è scomparso all'età di 66 anni e lascia la moglie Antonella, i figli Giorgia, Fabio con Emma e Benedetta con Luca, il papà Cesare, le sorelle Gisella e.

