Lutto per la scomparsa del cavaliere Giancarlo Totaro ex commissario capo della polizia

Ilpescara.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto a Pescara e non solo per la scomparsa del cavaliere Giancarlo Totaro, commissario capo della polizia in stato di quiescenza. Totaro è scomparso all'età di 66 anni e lascia la moglie Antonella, i figli Giorgia, Fabio con Emma e Benedetta con Luca, il papà Cesare, le sorelle Gisella e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

