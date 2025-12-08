Lutto nel mondo della cultura si è spento l' editore e libraio Sergio Flaccovio
Lutto nel mondo della cultura palermitana: è morto l'editore e libraio Sergio Flaccovio, che aveva raccolto l'eredità del padre Salvatore Fausto, figura che ha segnato la storia della città.Il sindaco Roberto Lagalla, esprimendo il suo cordoglio, afferma: "La città di Palermo perde oggi una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
