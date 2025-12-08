L’urgenza non c’è per un anziano su 10 al Pronto soccorso

I NUMERI. Over 75, il 9,53% degli accessi inappropriati. Manelli: «Perché non conosce o non c’è un’alternativa». Messina: «Famiglie e caregiver disorientati sui servizi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

