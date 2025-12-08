Bernd Mayländer, pilota tedesco al volante della safety car in Formula 1 da oltre 25 anni, racconta il suo lavoro e le esperienze vissute dietro le quinte. Le sue parole allo Spiegel. Le parole di Bernd Mayländer. «L’ anno prossimo, all’apertura della stagione in Australia, festeggerò la mia 500esima gara di Formula 1.» Come si svolge per te un weekend di gara? «Arrivo entro mercoledì sera e giovedì mattina mi reco in pista. Per prima cosa, percorro il tracciato con la direzione gara per verificare eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. A mezzogiorno, le safety car e le auto mediche effettuano un giro di prova per controllare sistemi come telecamere e radio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’uomo che guida la safety car da 25 anni: «L’arbitro può fischiare e il gioco si ferma, per noi non è possibile»