L' Unione sprofonda ancora | quarta sconfitta nelle ultime sette gare
Lo dicono i risultati (non) portati a casa fino a oggi: la Triestina di Tesser è una macchina che, a differenza di quanto avveniva con mister Marino in panchina, fa molta più fatica nel fare punti. Nel posticipo della ventesima giornata del campionato gli alabardati tornano a casa sconfitti per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altre letture consigliate
Sfida intensa a San Benedetto, dove la Fi.fa. Security Unione Rugby regge l’urto dei Cavalieri Union Prato, segna sei mete e porta a casa due punti che pesano sulla classifica - facebook.com Vai su Facebook