L’unico Progresso è del Lentigione Vince e si trova solo al comando
PROGRESSO LENTIGIONE PROGRESSO: N. Mascolo, Cestaro, Bonetti, Maltoni (47’ st Cortesi), S. Barbaro (12’ st Zattoni), T. Dandini (30’ st Stellacci), Sansò, Calabrese, Cavazza (20’ st G. Barbaro), Kola, Belcastro. A disp.: Roccia, L. Mascolo, Mascanzoni, Guidi, A. Dandini. All.: Graffiedi. LENTIGIONE: Gasperini, Bita, Nava, Nanni (30’ st Masini), Jassey, Penta, Battistello (44’ st Iori), Alessandrini (41’ st Mordini), Mele (5’ st Cudini), Cellai (17’ st Pari), Nappo. A disp.: Alberini, Mirri, Panigada, Miglietta. All.: Pedrelli. Arbitro: Gervasi di Cosenza (Benedetti di Foligno e Marotta di Orvieto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La squadra di casa non riesce a segnare. Decide il gol di Nanni. Il Progresso non molla mai, ma fa festa il Lentigione - Un gol di Nanni al 38’ del primo tempo costa caro al Progresso di Davide Marchini che, al ‘Clara Weisz’, cade 1- Secondo msn.com