Meno 26 di plusminus in 15 minuti di utilizzo. Sì, avete capito bene: -26. È l’impresa, purtroppo al contrario, messa assieme da Kwan Cheatham che – suo malgrado – è stato ributtato nella mischia probabilmente troppo presto, palesando una condizione non ancora accettabile per un contesto agonistico come quello richiesto dalla sfida con Brescia. Per far capire meglio a chi non fosse molto esperto di statistiche, il ‘ plusminus ’ rappresenta la differenza tra i punti fatti e subiti dalla squadra quando un determinato giocatore è in campo. Questo significa che nei 15 minuti in cui Cheatham è rimasto sul parquet, la Pallacanestro Reggiana è andata letteralmente a picco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'Una Hotels ha pagato l'avvio choc