Luis Henrique Inter così Chivu ha trovato la chiave per farlo brillare | il retroscena sulla frase dettagli in allenamento
Inter News 24 Luis Henrique Inter, così Chivu ha trovato la chiave per farlo brillare: il retroscena sulla frase dettagli ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ha saputo toccare le corde giuste con pazienza e dedizione, e ora finalmente anche Luis Henrique inizia ad essere una risorsa importante per l’Inter. In un momento delicato, complicato dal lungo infortunio di Denzel Dumfries, il tecnico nerazzurro sembra aver trovato la chiave per far brillare l’esterno brasiliano, trasformandolo da oggetto misterioso a pedina utile per la causa della Beneamata. A svelare i retroscena della gestione psicologica e tecnica del giocatore è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Partita dominante di Luis Henrique contro il Como L’esterno brasiliano finalmente regala una grande prestazione, arando la fascia destra e servendo un cioccolatino a Lautaro per l’1-0 Le statistiche evidenziano una partita a tutto tondo, ma da sottolinear - facebook.com Vai su Facebook
Luis #Henrique, i fatti dopo le chiacchiere. Per un investimento da difendere Vai su X
Inter, Luis Henrique non è più un oggetto misterioso: la gestione di Chivu dal 'rischio' San Siro - In casa Inter c'è un giocatore che nelle ultime settimane è passato dall'essere un oggetto misterioso ad una sorta di nuovo innesto:. Da tuttomercatoweb.com