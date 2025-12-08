Luis Henrique Inter così Chivu ha trovato la chiave per farlo brillare | il retroscena sulla frase dettagli in allenamento

Inter News 24 Luis Henrique Inter, così Chivu ha trovato la chiave per farlo brillare: il retroscena sulla frase dettagli ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ha saputo toccare le corde giuste con pazienza e dedizione, e ora finalmente anche Luis Henrique inizia ad essere una risorsa importante per l’Inter. In un momento delicato, complicato dal lungo infortunio di Denzel Dumfries, il tecnico nerazzurro sembra aver trovato la chiave per far brillare l’esterno brasiliano, trasformandolo da oggetto misterioso a pedina utile per la causa della Beneamata. A svelare i retroscena della gestione psicologica e tecnica del giocatore è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

