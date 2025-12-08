Luis Henrique Inter altro che addio | destino segnato per il brasiliano! Svelata la verità sul tentativo della Roma

L'articolo rivela dettagli sorprendenti sul futuro di Luis Henrique, il brasiliano dell'Inter, smentendo le voci di un possibile addio. Si chiarisce il tentativo della Roma di acquistarlo a gennaio, ma il suo destino sembra ormai scritto con i nerazzurri. Ecco cosa c'è da sapere sulla situazione attuale e le prospettive del giovane talento.

Inter News 24 Luis Henrique Inter, altro che addio: destino segnato per il brasiliano! Svelata la verità sul tentativo fatto dalla Roma per gennaio. Lo scenario attorno al futuro di Luis Henrique è mutato radicalmente nel giro di pochissimo tempo. L’esterno offensivo brasiliano, approdato all’Inter in estate dall’Olympique Marsiglia, sembrava destinato a essere uno dei nomi caldi in uscita per la prossima finestra di mercato, ma le recenti prestazioni offerte in campo hanno ribaltato le gerarchie. Decisiva, in tal senso, è stata la prova maiuscola fornita nel match vinto contro il Como, che ha permesso al giocatore di scacciare via i dubbi e conquistare i primi veri consensi dell’ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com

