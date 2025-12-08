Luis Henrique e Diouf i segreti dietro alla svolta delle seconde linee dell’Inter | cosa aspettarsi contro il Liverpool

Inter News 24 . La situazione. Nelle ultime uscite stagionali, Cristian Chivu è riuscito in un’impresa che sembrava complicata fino a poche settimane fa: allargare le rotazioni e coinvolgere attivamente i nuovi acquisti che faticavano a ingranare. Il tecnico dell’Inter ha recuperato prima Andy Diouf, adattandolo con successo sulla corsia di destra, e successivamente Luis Henrique, alternandolo sulle due fasce con risultati incoraggianti. Ora, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, la Beneamata si ritrova con due giocatori in più nel motore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique e Diouf, i segreti dietro alla svolta delle seconde linee dell’Inter: cosa aspettarsi contro il Liverpool

