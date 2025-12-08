Merate (Lecco) – Un’attesa lunga più di mezzo secolo che si compie, un cerchio che si chiude. Luis è tornato per la prima volta nelle Filippine, nell’orfanotrofio dove è nato e dove la mamma biologica lo ha lasciato affinché avesse un’esistenza e un futuro che lei non era in grado di garantirgli. Luis Fogaroli (nella foto), 55 anni, di Merate, dopo 54 anni ha incontrato le sorelle del Buon Pastore che gestiscono l’orfanotrofio Heart of Mary Villa di Manila, la sua casa per i primi 15 mesi della sua vita, prima di essere adottato in Italia. Per ringraziarle e per aiutare altri bimbi come lo è stato lui di cui si prendono cura, ha regalato loro quasi 8mila euro – raccolti in soli due mesi prima del viaggio, grazie alla generosità di familiari, amici, colleghi, persone che nemmeno conosce, coinvolti dalla sua storia – più una valigia di vestitini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Luis Fogaroli in aiuto dei bimbi del "suo" orfanotrofio, l'emozione del ritorno 54 anni dopo: "Questo legame si rafforzerà"