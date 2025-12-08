L' Ue risponde a Musk | Reich? Anche parole folli sono libertà espressione

Prosegue il botta e risposta tra Elon Musk e la Commissione europea. L'ultimo affondo dell'imprenditore non è passato inosservato dalle parti di Bruxelles: l'ex braccio destro di Donald Trump ha paragonato l'Ue al "quarto Reich", invocando la sua abolizione. Sul punto è intervenuta la prima portavoce del governo europeo Paula Pinho: "Fa parte della libertà di parola che tanto apprezziamo nell'Ue e che consente anche le dichiarazioni più folli che si possano immaginare su questioni più concrete". Lo scontro tra Musk e Ue va avanti da giorni, tutto è iniziato con la multa da 120 milioni di euro comminata a X per presunte violazioni delle normative sulla trasparenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

