L’Ue replica a X | ‘nessun uso scorretto del nostro account’

Imolaoggi.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea replica a X dopo che la piattaforma di Elon Musk ha deciso di chiudere il suo account pubblicitario accusandola di aver pubblicato contenuti in modo scorretto. BRUXELLES – “La Commissione europea utilizza sempre tutte le piattaforme di social media in buona fede” e si limita a “impiegare gli strumenti messi a disposizione”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

l8217ue replica a x 8216nessun uso scorretto del nostro account8217

© Imolaoggi.it - L’Ue replica a X: ‘nessun uso scorretto del nostro account’

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217ue Replica X 8216nessun