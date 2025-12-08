L’Ue replica a X | ‘nessun uso scorretto del nostro account’
La Commissione europea replica a X dopo che la piattaforma di Elon Musk ha deciso di chiudere il suo account pubblicitario accusandola di aver pubblicato contenuti in modo scorretto. BRUXELLES – “La Commissione europea utilizza sempre tutte le piattaforme di social media in buona fede” e si limita a “impiegare gli strumenti messi a disposizione”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Musk attacca ancora l'Ue: 'È praticamente il quarto Reich'. X aveva già cancellato l'account pubblicitario della commissione dopo la multa. La replica di Bruxelles: 'nessun uso scorretto del nostro account' #ANSA
