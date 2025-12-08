L’Udinese cade in casa contro il Genoa | decisivo Norton-Cuffy
L’Udinese perde in casa contro il Genoa, con Norton-Cuffy che decide la partita. La vittoria rafforza la posizione dei rossoblù, mentre i friulani subiscono una battuta d’arresto importante. Con questa affermazione, De Rossi conquista un altro risultato positivo, consolidando il suo percorso in campionato.
Norton-Cuffy ha chiuso i conti in Udinese-Genoa e ha regalato tre punti preziosissimi ai rossoblù: De Rossi vince ancora. Ancora una buona giornata e buone notizie per il Genoa di Daniele De Rossi che ha vinto ancora una volta, la seconda gara di seguito in campionato e il quinto risultato utile consecutivo, e ha ottenuto altri tre punti preziosissimi. Udinese-Genoa termina 1-2: la decide Norton-Cuffy al fotofinish. A sbloccarla è stato Malinovskyi su rigore – per cui Maresca non ha avuto dubbi – al 34esimo del primo tempo. L’ Udinese ha poi momentaneamente conquistato il pareggio grazie al gol di Piotrowski al 65esimo ma a chiudere i conti è stato alla fine Norton-Cuffy che, all’83esimo, ha messo a segno l’ultima rete del match. 🔗 Leggi su Sportface.it
