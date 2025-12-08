Lucio Corsi | il Tour 2026 passa da Firenze

Lucio Corsi annuncia il suo Tour 2026, con tappa a Firenze. Dopo aver iniziato in Europa, il tour proseguirà nei palazzetti dello sport, offrendo ai fan un'esperienza unica. L'artista si prepara a portare il suo talento in diverse location, confermando il suo successo e la sua presenza sulla scena musicale internazionale.

Prima in Europa, poi nel palazzetti dello sport L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

