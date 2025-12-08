Lublino incorona l’Italia | giovani big profondità e tanti record in un Europeo storico La volata per Los Angeles è lanciata

Lublino 2025 resterà un evento indimenticabile nella storia del nuoto italiano. Per la prima volta, la Nazionale ha conquistato il medagliere degli Europei in vasca corta, chiudendo con un bottino straordinario: 9 ori, 5 argenti e 6 bronzi, per un totale di 20 medaglie. Nessuna edizione precedente aveva mai visto l’Italia così in alto. E il dato assume un valore ancora più importante se si considera il contesto: questa squadra è arrivata in Polonia senza Benedetta Pilato, senza Gregorio Paltrinieri, con Nicolò Martinenghi non al meglio e con Thomas Ceccon che ha scelto di disputare una sola gara individuale, i 100 dorso, vinti comunque con autorità e con la lucidità dei grandi campioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

