Louvre senza pace sala allagata Danneggiate riviste dell’Ottocento
Un altro guaio per il Louvre di Parigi. Il museo parigino, già svaligiato il 19 ottobre (i gioielli imperiali non sono ancora stati ritrovati), ha subito un grave allagamento della sala delle Antichità egizie. Notevoli i danni a centinaia di opere della biblioteca. La perdita da una tubatura, già segnalata come difettosa il 26 novembre, ha provocato l’allagamento. Il museo ha fatto sapere che fra 300 e 400 opere sono state danneggiate. Colpite in particolare riviste di egittologia e documentazione scientifica utilizzata dai ricercatori, risalente a fine Ottocento-inizio Novecento. Non si tratta di opere uniche al mondo, anche se preziose e consultate regolarmente dagli studiosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
