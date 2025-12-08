Loro si prendono a bastonate la rissa la continuano i parenti in ospedale
Prima lo scontro a colpi di bastoni, poi lo scontro verbale in ospedale tra i parenti dei giovani coinvolti. È successo a Merano, dove i carabinieri della stazione di Postal hanno denunciato sei persone.I militari sono intervenuti nei pressi del poligono per la segnalazione di una lite; sul posto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
