Loro si prendono a bastonate la rissa la continuano i parenti in ospedale

Due giovani si sono affrontati con calci e bastoni in strada, scatenando una violenta colluttazione. La rissa si è poi spostata all’interno dell’ospedale, dove i parenti dei coinvolti hanno proseguito il conflitto con scontri verbali e fisici, creando un episodio di grande tensione in un momento già difficile.

Prima lo scontro a colpi di bastoni, poi lo scontro verbale in ospedale tra i parenti dei giovani coinvolti. È successo a Merano, dove i carabinieri della stazione di Postal hanno denunciato sei persone.I militari sono intervenuti nei pressi del poligono per la segnalazione di una lite; sul posto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’asino raglia. Non si sa perché. Sembra che lo faccia senza motivo. Ma ogni volta il suo raglio pare invadere l’aria fino al cielo più alto. A volte sembra che quel raglio porti con sé il lamento per tutte le bastonate del mondo, le bastonate che si prendono gli asi - facebook.com Vai su Facebook

Violenta rissa con bastoni in paese, e la tensione scoppia anche in ospedale: in azione i carabinieri, sei persone denunciate - Violenta rissa con bastoni per motivi di spaccio, e la tensione prosegue anche in ospedale tra parenti e amici dei coinvolti: sei persone denunciate dai carabinieri. Come scrive ildolomiti.it