L' oro della Banca d' Italia | una fiaba di Natale per gli italiani di ogni età
Ogni fiaba, si sa, è il frutto della fantasia, ma in questa l'ANSA e il Corriere hanno un po' esagerato Periodicamente qualcuno racconta la fantastica fiaba dell'oro italiano. L'Italia, sussurra il narratore, è il quarto detentore d'oro al mondo dopo la Federal Reserve, la Bundesbank e il Fon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DECOLLA IN PROVINCIA DI FOGGIA UN PROGETTO DI LIONS E BANCA D’ITALIA - facebook.com Vai su Facebook
La simpatica voce della banca d'Italia (ovvero il gentile De Mattia di MF) ci informa che tutto sommato chi detiene e gestisce qualcosa ne è il proprietario Saranno felici di quest'idea tutti gli italiani che hanno affidato i loro risparmi a qualche gestione patrimon Vai su X
Oro, accordo sulle riserve agli italiani. Ma a gestirle resta Banca d’Italia - È lecito immaginare dietro all’ultima trattativa contatti tra Panetta e Meloni ... Come scrive msn.com