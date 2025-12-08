L’Oréal | doppia partecipazione 20% in Galderma

Buone notizie per Galderma: L’Oréal, infatti, aumenterà la propria partecipazione nel brand al 20%, raddoppiando la quota attuale di circa il 10 per cento. L’operazione prevederà l’acquisto di un ulteriore 10% da un consorzio guidato da EQT, ed include anche Abu Dhabi Investment Authority, Sunshine Swissco e Auba Investment. Per adesso, inoltre, i termini finanziari non sono stati rivelati, ma sappiamo che il closing è previsto per il primo trimestre del 2026. Galderma, aumentata al 20% la partecipazione di L’Oréal. Una mossa strategica da parte del colosso mondiale del beauty. E si tratta, inoltre, anche di una grande opportunità per l’azienda di beauty milanese, che con questa occasione valuterà la sostituzione dei rappresentanti del consorzio nel consiglio di amministrazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

