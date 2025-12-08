Lords of the Fallen 2 | il team spera che il gioco della statua dei The Game Awards sia di FromSoftware

L’annuncio di una statua misteriosa ai The Game Awards 2025 ha suscitato numerose ipotesi tra i fan, con molti speranzosi che rappresenti un nuovo capitolo di Lords of the Fallen 2. Il team di sviluppo esprime ottimismo, sperando che l’oggetto possa essere associato a FromSoftware, alimentando le aspettative per un possibile collegamento tra i due universi di gioco.

Mentre l’attesa per i The Game Awards 2025 cresce, una misteriosa statua anticipata da Geoff Keighley ha acceso le speculazioni della community. In molti hanno pensato che potesse trattarsi di un teaser per Lords of the Fallen 2, ma la conferma ufficiale è arrivata rapidamente: non è così. A chiarirlo è Marek Tyminski, CEO di CI Games, che in un post ha spiegato come la squadra sia lusingata dalle supposizioni, pur non essendo coinvolta nell’enigmatico progetto. Anzi, il team si dice altrettanto curioso quanto i fan e spera apertamente che la statua sia collegata a un’opera di FromSoftware. Tyminski sottolinea il grande rispetto del team per lo studio di Miyazaki, spiegando che CI Games sogna un giorno di raggiungere un simile livello qualitativo. 🔗 Leggi su Game-experience.it