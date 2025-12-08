L’Onu | Sono le persone più vulnerabili a pagare il prezzo delle crisi globali Servono 47 miliardi di fondi

L’Onu evidenzia come le persone più vulnerabili siano le più colpite dalle crisi globali, richiedendo 47 miliardi di dollari di fondi di emergenza. Nel suo Global Humanitarian Overview 2025, il Sottosegretario Tom Fletcher sottolinea che il mondo affronta crisi incombenti che richiedono azioni concrete e risorse adeguate per proteggere le popolazioni in difficoltà.

Tom Fletcher, Sottosegretario Generale Onu per gli Affari Umanitari e Coordinatore degli Aiuti d’Emergenza lancia il Global Humanitarian Overview 2025 in cui si sottolinea che “ il mondo è in fiamme” e per spegnerle non bastano più proclami di buona volontá, ma servono più fondi per aiutare le centinaia di milioni di persone che si trovano a vivere nelle tante aree di crisi sparse in tutto il pianeta. La realtà, a detta del Sottosegretario, e dell’evidenza, è, di conseguenza, un intricato groviglio di crisi diverse che si alimentano a vicenda. Insomma una policrisi a livello globale. “E sono le persone più vulnerabili del mondo a pagarne il prezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it