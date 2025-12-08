Londra Roma Bruxelles | Zelensky cerca la pace Mosca | Se l' Europa vuole salvarsi ascolti Trump
Volodymyr Zelensky prosegue il suo intenso tour diplomatico tra Londra, Roma e Bruxelles, cercando di rafforzare il sostegno internazionale per l'Ucraina. Nel frattempo, Mosca invita l'Europa a considerare le parole di Trump come via per la salvezza. Le visite del presidente ucraino coinvolgono incontri con leader europei e britannici, in un contesto di crescente attenzione sulle dinamiche del conflitto.
AGI - Tour de force diplomatico per Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino a Londra ha incontrato il primo ministro britannico, Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron. Zelensky poi è atteso a Bruxelles, dove vedrà il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dopo il colloquio telefonico di domenica con Giorgia Meloni, il presidente ucraino e la premier italiana si vedranno a Palazzo Chigi. Meloni ha annunciato a Zelensky l'invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. 🔗 Leggi su Agi.it
