Londra Roma Bruxelles | Zelensky cerca la pace Domani l' incontro a Palazzo Chigi

AGI - Dopo il colloquio telefonico di ieri, tra Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, domani pomeriggio i due leader si vedranno a Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, avvenuto ieri, è stato reso noto che "il Presidente Meloni ha annunciato al Presidente Zelensky l'invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane. Il Presidente Meloni". Inoltre, la premier ha nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all'impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una "pace giusta e duratura". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Londra, Roma, Bruxelles: Zelensky cerca la pace. Domani l'incontro a Palazzo Chigi

Argomenti simili trattati di recente

Zelensky a Londra e poi a Roma: per Trump "non è pronto" alla pace ? l.euronews.com/PhZ3 Vai su X

Da Londra a Roma, la prima settimana di dicembre mette ancora in vetrina il genio creativo di Brunello Cucinelli. [TuttOggi.info] #economia - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky va a Londra, Bruxelles e Roma ma per Trump "non è pronto" a firmare l'accordo di pace - Riparte da Londra il tour diplomatico di Zelensky: lunedì è a Londra e Bruxelles, dopo la recente visita a Parigi, e prima della tappa a Roma ... Secondo msn.com