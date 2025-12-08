Lombardia record di visite al Belvedere del Palazzo della Regione E mercoledì arriva Marcell Jacobs

Milano, 8 dicembre 2025 – In vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, sarà protagonista a Palazzo Lombardia dove gli studenti e risponderà alle loro domande. L’appuntamento, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, è per mercoledì 10 dicembre, alle ore 10, sotto il Palazzo della Regione, in piazza Città di Lombardia, dove a fianco della grande pista del ghiaccio, Jacobs dialogherà con i ragazzi di alcune scuole lombarde rispondendo alle loro curiosità. Un evento, organizzato dall’ Academy Jacobs, in collaborazione con Regione Lombardia, obiettivo: trasmettere ai giovani l’importanza della pratica sportiva come elemento base per una giusta educazione e corretti stili di vita, oltre che raccontare le emozioni e il significato delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

