L' omaggio all' Immacolata e l' attacco di Lorefice | Mafia e multinazionali sono strutture del peccato

Durante la cerimonia in piazza San Domenico, i vigili del fuoco hanno reso omaggio all'Immacolata, accompagnata dal discorso del vescovo Corrado Lorefice. Nel suo intervento, il prelato ha affrontato temi di attualità, evidenziando come mafia e multinazionali rappresentino strutture del peccato e della corruzione, suscitando riflessioni tra i presenti.

Il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco all'Immacolata e il discorso del vescovo, Corrado Lorefice in piazza San Domenico davanti a centinaia di palermitani. Anche quest'anno le celebrazioni dell'8 dicembre sono state un momento di devozione nel percorso che avvicina al Natale.

Papa Leone è passato sotto la sede del Messaggero dopo il tradizionale omaggio all'Immacolata a Piazza Mignanelli. Il Pontefice è stato accolto dagli applausi dei fedeli. Una volta arrivato al Traforo Umberto I è sceso dalla papamobile ed è salito su un auto

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Roma il Santo Padre offre un omaggio floreale alla Vergine Immacolata a Piazza di Spagna

L'omaggio di Papa Francesco all'Immacolata - "O Maria, Madre nostra, oggi il popolo di Dio in festa ti venera Immacolata, preservata da sempre dal contagio del peccato.