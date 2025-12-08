L’offerta di Al Bano alla famiglia nel bosco | Una casa e un lavoro per Nathan e Catherine

La famiglia del bosco dovrà ancora attendere per il ricongiungimento. La curatrice dei minori Marika Bolognese ha detto che è necessario un tempo congruo prima di prendere una decisione. I giudici hanno ricevuto relazioni positive circa socialità e comportamenti dei tre. E questa settimana potrebbe arrivare la decisione. Intanto il cantante Al Bano fa un’offerta pubblica al Corriere della Sera: «Ora metto loro a disposizione una casa. E, se mi contatteranno, anche un lavoro perché non si voltano le spalle all’umanità». La famiglia nel bosco e il tribunale dei minori. Il prossimo 16 dicembre saranno i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila a stabilire la fondatezza del ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. 🔗 Leggi su Open.online