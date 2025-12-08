Locatelli Juventus Tuttosport non fa sconti | Spaesato contratto e sfiduciato come fosse la sua prima partita in Serie A Bocciatura pesante per lui

Locatelli Juve, il quotidiano punisce la prestazione del centrocampista al Maradona: sembrava al debutto, lanci inutili e poca lucidità in impostazione. La notte del ‘Maradona’ si è trasformata in un incubo tattico e psicologico per la Juventus, uscita sconfitta per 2-1 e ridimensionata nelle ambizioni di classifica. Tra i volti più scuri della serata partenopea c’è quello del capitano in campo, Manuel Locatelli. Il centrocampista, che arrivava all’appuntamento galvanizzato dal traguardo delle 200 presenze e dal gol decisivo in Coppa Italia contro l’Udinese, ha fornito una prestazione ben al di sotto degli standard richiesti in un big match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli Juventus, Tuttosport non fa sconti: «Spaesato, contratto e sfiduciato, come fosse la sua prima partita in Serie A». Bocciatura pesante per lui

