Locatelli a Rai Sport | Malissimo nel primo tempo nella ripresa dopo il pari abbiamo pensato di vincerla Basta paragoni con il passato

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli a Rai Sport: «Malissimo nel primo tempo, nella ripresa dopo il pari abbiamo pensato di vincerla». Le sue dichiarazioni dopo Napoli Juve. Manuel Locatelli è intervenuto a La Nuova DS per commentare la sconfitta che la Juventus ha rimediato al Maradona contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. Juve, così non va: bianconeri ancora ko al Maradona, se Spalletti vuole risalire dovrà necessariamente fare queste due cose. E quel paragone con Thiago Motta brucia LEZIONE – « Sì, è chiaro che noi, secondo me, abbiamo fatto molto male il primo tempo. Il mister ci aveva messo in campo per avere più palleggio e invece non siamo riusciti a trovare niente di passaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli a rai sport malissimo nel primo tempo nella ripresa dopo il pari abbiamo pensato di vincerla basta paragoni con il passato

© Juventusnews24.com - Locatelli a Rai Sport: «Malissimo nel primo tempo, nella ripresa dopo il pari abbiamo pensato di vincerla. Basta paragoni con il passato»

Argomenti simili trattati di recente

locatelli rai sport malissimoNapoli-Juve, Locatelli a Rai Sport: “Abbiamo fatto molto male il primo tempo” - Le parole del centrocampista bianconero rilasciate ai microfoni di Rai Sport al termine del match perso contro il Napoli ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Locatelli Rai Sport Malissimo