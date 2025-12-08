Lo studio JAMA Open che spiega perché vaccinarsi conviene davvero

Vaccinarsi contro la Covid-19 conviene. Chi si vaccina affronta rischi nettamente più bassi rispetto ai non vaccinati per tutte le cause di morte. Lo sapevamo già. Un recente studio pubblicato su JAMA Open lo conferma ulteriormente attraverso un arco temporale di quattro anni. Questa indagine epidemiologica si è svolta in Francia e riguarda una fascia di popolazione che generalmente incorre a meno rischi, proprio per evitare fattori confondenti. Parliamo di individui tra i 18 e 59 anni divisi in due gruppi. Il primo più grande di 23 milioni di persone che hanno ricevuto i vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna. 🔗 Leggi su Open.online

