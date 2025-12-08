Lo Stato delle Cose Giletti aggredito da un presunto ex uomo dei servizi In puntata video e nome

Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 8 dicembre, con una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento in onda alle 21:20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti dell’8 dicembre 2025. In apertura di puntata, Michele Santoro interverrà sullo scenario internazionale alla luce del nuovo scontro tra Donald Trump e l’ Unione Europea e dell’escalation militare in corso tra conflitto russo-ucraino e guerra ibrida.   Parlano poi le vittime di una truffa ai danni dei pensionati avvenuta nella sede del patronato Inca Cgil Svizzera. E si cercano risposte sul fallimento di una società di servizi legata alla Cgil che ha lasciato dietro di sé debiti ancora inevasi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

stato cose giletti aggreditoMassimo Giletti aggredito da un ex uomo dei servizi segreti: “Sono i rischi del mestiere” - Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso di Emanuela Orlandi. Lo riporta lapresse.it

