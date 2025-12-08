Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 8 dicembre, con una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento in onda alle 21:20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti dell’8 dicembre 2025. In apertura di puntata, Michele Santoro interverrà sullo scenario internazionale alla luce del nuovo scontro tra Donald Trump e l’ Unione Europea e dell’escalation militare in corso tra conflitto russo-ucraino e guerra ibrida. Parlano poi le vittime di una truffa ai danni dei pensionati avvenuta nella sede del patronato Inca Cgil Svizzera. E si cercano risposte sul fallimento di una società di servizi legata alla Cgil che ha lasciato dietro di sé debiti ancora inevasi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Lo Stato delle Cose, Giletti aggredito da un presunto ex uomo dei servizi. In puntata video e nome.