Lo Stato delle Cose Giletti aggredito da un presunto ex uomo dei servizi In puntata video e nome
Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 8 dicembre, con una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento in onda alle 21:20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti dell’8 dicembre 2025. In apertura di puntata, Michele Santoro interverrà sullo scenario internazionale alla luce del nuovo scontro tra Donald Trump e l’ Unione Europea e dell’escalation militare in corso tra conflitto russo-ucraino e guerra ibrida. Parlano poi le vittime di una truffa ai danni dei pensionati avvenuta nella sede del patronato Inca Cgil Svizzera. E si cercano risposte sul fallimento di una società di servizi legata alla Cgil che ha lasciato dietro di sé debiti ancora inevasi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Massimo Giletti è stato aggredito da un ex uomo dei servizi segreti, che gli ha sferrato un pugno mentre il conduttore provava a fargli delle domande. Su Fanpage.it l’anteprima un estratto del servizio integrale che andrà in onda a Lo stato delle cose l’8 dicemb - facebook.com Vai su Facebook
“Lo Stato delle Cose” questa sera alle 21.20 su #Rai3. Giletti e Santoro a confronto su politica e attualità. Nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco e focus sul caso Orlandi con documenti che potrebbero aprire nuovi scenari #LoStatoDelleCose Vai su X
Massimo Giletti aggredito da un ex uomo dei servizi segreti: “Sono i rischi del mestiere” - Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso di Emanuela Orlandi. Lo riporta lapresse.it