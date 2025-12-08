Lo scudetto del Natale? A Cremonese e Atalanta
Tutto il calcio presepe per presepe è una partita che vede Cremonese e Atalanta le principali candidate allo scudetto della tradizione. Loro la partita più riuscita in difesa della Natività, contro la deriva di censure e la dittatura del relativismo. A dispetto di chi vuole il Natale come una festa e non una festività. Così, nel mondo dorato del non avrai altro dio al di fuori del denaro, nell'atalantina Zingonia si rivendica con orgoglio la scelta di esporre il presepe e la Dea si inginocchia alla mangiatoia, senza smarrire il senso della tradizione e dell'identità in nome del pluralismo e del multiculturalismo, «perché siamo un club bergamasco», fanno sapere da una società con il 62% di stranieri in rosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
