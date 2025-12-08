Casalguidi 0 Jolo Calcio 1 CASALGUIDI: Carli, Rossi, Ceccarelli (85’ Capecchi) Puccianti (85’ Luccioletti) Bonaiuti, Robusto (85’ Castiglioni) Bonfanti An., Bonfanti Al., Dani (70’ De Simone) Ghimenti, Borselli (52’ Diddi). JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti (80’ Tomberli) Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi, Verdi (80’ Marchio) D Agati (87’ Medini) Robi (85’ Sforzi) Rozzi (89’ Lo Iacono). A disp.: Giusti, Torcasso, Borchi, Vannini. All.:Ambrosio Arbitro: Andrea Finoia Reti:82’ Massaro "Sono sempre più orgoglioso di questo gruppo e di questa società. La squadra ha vinto una partita difficile da giocare contro una formazione ben messa in campo, che era quasi riuscita ad "addormentare" l’incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo Jolo Calcio non si ferma più. Ecco un’altra vittoria in trasferta