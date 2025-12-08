Lo chef Carlo Cracco a cena alla Taverna di Arlecchino

San Giovanni Bianco. Lo chef vicentino Carlo Cracco, noto personaggio televisivo e cuoco premiato con sei stelle Michelin, è stato a cena giovedì 3 dicembre alla Taverna di Arlecchino, nel borgo di Oneta di San Giovanni Bianco. “Per noi – il commento del titolare, Franco Moretti, via social – è stato un grande piacere e immenso onore poterlo accogliere nella nostra umile casa e preparare i piatti della tradizione bergamasca”. Insieme a lui, una compagnia di amici: lo chef ha provato i casoncelli, la polenta taragna, i nusècc (involtini di verza e carne) e la trippa.   Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco Moretti (@tavernadiarlecchino) BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

