Lo chef Carlo Cracco a cena alla Taverna di Arlecchino
San Giovanni Bianco. Lo chef vicentino Carlo Cracco, noto personaggio televisivo e cuoco premiato con sei stelle Michelin, è stato a cena giovedì 3 dicembre alla Taverna di Arlecchino, nel borgo di Oneta di San Giovanni Bianco. “Per noi – il commento del titolare, Franco Moretti, via social – è stato un grande piacere e immenso onore poterlo accogliere nella nostra umile casa e preparare i piatti della tradizione bergamasca”. Insieme a lui, una compagnia di amici: lo chef ha provato i casoncelli, la polenta taragna, i nusècc (involtini di verza e carne) e la trippa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco Moretti (@tavernadiarlecchino) BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’ultimo GP dell’anno merita un primo memorabile. Scopri la ricetta completa di Chef Carlo per #AbuDhabiGP. #DomenicaItaliana - facebook.com Vai su Facebook
Cena di Gala degli Este a Ferrara con lo chef Carlo Cracco - Per una sera, a Ferrara, lo chef Carlo Cracco vestirà i panni di Cristoforo da Messisbugo, maestro di cucina della corte estense. Segnala ansa.it