Lo chef abruzzese William Zonfa e il suo brodo di cappone all’aquilana protagonisti su Rai 2 FOTO
Lo chef abruzzese William Zonfa sarà protagonista, nei prossimi giorni, di Tg2 Italia e Europa, in onda su Rai2, una trasmissione giornalistica di attualità politica e sociale italiana ed europea, che propone focus su cultura e territorio. Lo chef proporrà ai telespettatori una ricetta tipica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
'Fiocco di neve' a chef Zonfa portavoce cucina abruzzese - Lo chef Stellato William Zonfa ha ricevuto il Premio "Fiocco di Neve Città di Roccaraso" per essersi distinto nella valorizzazione del patrimonio gastronomico abruzzese, basata sull'autenticità dei ... Lo riporta ansa.it