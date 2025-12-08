Lo chef abruzzese William Zonfa e il suo brodo di cappone all’aquilana protagonisti su Rai 2 FOTO

Chietitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chef abruzzese William Zonfa sarà protagonista, nei prossimi giorni, di Tg2 Italia e Europa, in onda su Rai2, una trasmissione giornalistica di attualità politica e sociale italiana ed europea, che propone focus su cultura e territorio.  Lo chef proporrà ai telespettatori una ricetta tipica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

