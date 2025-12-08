Liverpool-Salah rottura totale | verso l' esclusione contro l' Inter i dettagli

Gazzetta.it | 8 dic 2025

Il tecnico Slot d'accordo con la dirigenza dei Reds avrebbe deciso di non convocare l'egiziano, che in mattinata si è allenato regolarmente, per la sfida di Champions di domani a San Siro. Assenti anche Chiesa ed Endo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

