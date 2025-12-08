Liverpool Inter la sfida di Champions può decidere il futuro di Slot Le ultime dall’Inghilterra

Internews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Liverpool Inter, Reds in crisi e sotto esame: la panchina di Arne Slot traballa mentre esplode il caso Salah. La vigilia di Liverpool-Inter si accende con tensioni sempre più evidenti in casa Reds. Secondo Tuttosport, la gara di Champions League contro i nerazzurri potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per il futuro di Arne Slot, tecnico olandese arrivato l’anno scorso per raccogliere l’eredità di Jürgen Klopp. I risultati, però, sono ben lontani dalle aspettative: il Liverpool è a dieci punti dall’Arsenal capolista in Premier League e occupa un deludente tredicesimo posto nella classifica della fase campionato di Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

liverpool inter la sfida di champions pu242 decidere il futuro di slot le ultime dall8217inghilterra

© Internews24.com - Liverpool Inter, la sfida di Champions può decidere il futuro di Slot. Le ultime dall’Inghilterra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

liverpool inter sfida championsIl Liverpool avrebbe deciso di escludere Salah dalla rosa per la sfida con l'Inter - Colpo di scena a Liverpool alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Liverpool Inter Sfida Champions