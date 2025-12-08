Liverpool Inter la sfida di Champions può decidere il futuro di Slot Le ultime dall’Inghilterra

Inter News 24 Liverpool Inter, Reds in crisi e sotto esame: la panchina di Arne Slot traballa mentre esplode il caso Salah. La vigilia di Liverpool-Inter si accende con tensioni sempre più evidenti in casa Reds. Secondo Tuttosport, la gara di Champions League contro i nerazzurri potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per il futuro di Arne Slot, tecnico olandese arrivato l’anno scorso per raccogliere l’eredità di Jürgen Klopp. I risultati, però, sono ben lontani dalle aspettative: il Liverpool è a dieci punti dall’Arsenal capolista in Premier League e occupa un deludente tredicesimo posto nella classifica della fase campionato di Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

