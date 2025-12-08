LIVE Udinese-Genoa 0-0 | Malinovskyi ci prova da fuori area sinistro ribattuto
I padroni di casa per confermare il buon momento dopo il successo di Parma, il Grifone per allontanarsi dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
We have kick-off in #Udinese vs. #Genoa ! #UdineseGenoa #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Serie A, in campo Udinese-Genoa: Ekkelenkamp e Vitinha titolari Stadio Friuli Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-14-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-in - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alle 18 Udinese-Genoa, le ufficiali: Runiajc con Zaniolo e Davis, c'è Otoa per Ostigard - I padroni di casa per confermare il buon momento dopo il successo di Parma, il Grifone per allontanarsi dalla zona retrocessione ... Lo riporta gazzetta.it