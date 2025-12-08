LIVE Udinese-Genoa 0-0 | Malinovskyi ci prova da fuori area sinistro ribattuto

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I padroni di casa per confermare il buon momento dopo il successo di Parma, il Grifone per allontanarsi dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live udinese genoa 0 0 malinovskyi ci prova da fuori area sinistro ribattuto

© Gazzetta.it - LIVE Udinese-Genoa 0-0: Malinovskyi ci prova da fuori area, sinistro ribattuto

Scopri altri approfondimenti

live udinese genoa 0LIVE Alle 18 Udinese-Genoa, le ufficiali: Runiajc con Zaniolo e Davis, c'è Otoa per Ostigard - I padroni di casa per confermare il buon momento dopo il successo di Parma, il Grifone per allontanarsi dalla zona retrocessione ... Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Live Udinese Genoa 0