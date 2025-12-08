Lite in villa due feriti con cocci di bottiglia | un uomo in codice rosso

Nella Villa comunale di Mesagne si è verificata una lite che ha portato a due feriti, colpiti con cocci di bottiglia. Gli agenti del commissariato stanno indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente e individuare eventuali responsabili.

MESAGNE - Gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne sono al lavoro per ricostruire le circostanze di un ferimento con cocci di bottiglia avvenuto nel pomeriggio di oggi nella Villa comunale di Mesagne. Due uomini sono finiti al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, uno in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

NanoTV. . #VillaLiterno -Minore accoltellato in comunità: è grave ma non in pericolo di vita. Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Lite tra giovani, spunta un coltello. Due feriti a Sassari - E' di tre feriti il bilancio di una lite fra due gruppi di giovani, scoppiata nel pomeriggio di sabato a Sassari, nei giardini di via Rockefeller. Come scrive rainews.it