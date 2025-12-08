Lite in villa accoltellato un giovane

Nella serata di oggi, la villa comunale di Mesagne è stata teatro di una violenta lite tra extracomunitari, sfociata in un accoltellamento. L'episodio ha generato grande preoccupazione tra i residenti, evidenziando la gravità del gesto e le tensioni presenti nella zona.

Questa sera, la villa comunale di Mesagne è stata teatro di una violenta lite tra extracomunitari. Il diverbio è degenerato, culminando con l'accoltellamento di un giovane

