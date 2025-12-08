Lite in centro finisce con un accoltellamento | fermato uno degli aggressori mentre si cercano gli altri tre

Una lite sfociata in un accoltellamento che è costato un ricovero in chirurgia d'urgenza al Bufalini per un tunisino di circa trent'anni. Questo quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Cesena, in corso Ubaldo Comandini. La vittima, che al momento è vigile e non ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

