Lite in centro finisce con un accoltellamento | fermato uno degli aggressori mentre si cercano gli altri tre
Una lite sfociata in un accoltellamento che è costato un ricovero in chirurgia d'urgenza al Bufalini per un tunisino di circa trent'anni. Questo quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Cesena, in corso Ubaldo Comandini. La vittima, che al momento è vigile e non ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Lite potente adesso a Pachino, in centro....tutti fuori controllo!!!!!!! non possiamo andare avanti così.... - facebook.com Vai su Facebook
Lite in centro, 30enne accoltellato. Residenti e commercianti esausti. Centro d’accoglienza nel mirino - Tunisino ferito gravemente da un marocchino dopo un acceso diverbio fra i due, danneggiate anche auto e ciclomotori. Lo riporta msn.com