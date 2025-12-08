Lite Folorunsho-Hermoso il codice di giustizia sportiva sanziona solo le bestemmie Gazzetta

Ilnapolista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli insulti nel calcio sono purtroppo molto frequenti, eppure continuano a colpire e a indignare. È il caso di quanto accaduto durante Cagliari-Roma tra Folorunsho e Hermoso.  “ I due giocatori, visibilmente nervosi, entrano a contatto e se ne dicono di tutti i colori. Ne nasce un clamoroso scambio di insulti. L’ex centrocampista del Verona, che aveva provocato il rosso a Celik a inizio ripresa con un inserimento da applausi, perde le staffe e si rivolge così al difensore spagnolo della Roma: “Tua madre fa i boc****, quella tr*** di tua madre, tua madre fa i boc*****, quella put****”. Il gioco poi riprende regolarmente, nonostante i due protagonisti continuino a battibeccarsi anche a distanza”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

