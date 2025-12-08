L’italiano di Rep non è granché la matematica è peggio

Matematica. Titolo di un’inchiesta della Repubblica: “La grande piaga del Sud abusivo un edificio su due ”. Vorrebbe dire che il 50 per cento delle costruzioni è fuorilegge. Ma il servizio, rifacendosi al caso emblematico della Campania, afferma tutt’altro: “Per 100 costruzioni autorizzate ce ne sono 50,2 abusive”. Questo significa che gli edifici abusivi rappresentano il 33,3 per cento del totale (50 abusivi su 150 complessivi), quindi uno su tre, non uno su due come sentenzia il titolo. L’italiano alla Repubblica non è un granché, ma la matematica è peggio. 17 novembre 2025. Li. Nel suo editoriale di prima pagina sul Corriere della Sera, Angelo Panebianco se ne esce con questi tre periodi: “Altro che imprevedibilità di Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

