Lista degli stupri in un liceo a Roma Bruzzone | Una minaccia gravissima non una semplice bravata Servono adulti in grado di riconoscere la gravità di quello che è accaduto
La scritta "Lista stupri" con i nomi di otto studentesse e uno studente è apparsa sui muri del bagno maschile di un liceo a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Roma, sit-in degli studenti del liceo Giulio Cesare contro la “lista degli stupri” - facebook.com Vai su Facebook
La “lista stupri” al liceo si può cancellare. Ma se non facciamo qualcosa, sul muro ci saranno presto altri nomi luce.lanazione.it/attualita/list… #listaStupri #educazioneSessuale Vai su X
Roma, choc per la 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare - Un elenco di 8 nomi di ragazze più quello di un ragazzo, in rosso, e accanto la scritta: 'lista di stupri'. Si legge su ansa.it