Lista convocati Inter Liverpool | ora è ufficiale | qual è stata la decisione su Salah in vista della sfida

Inter News 24 Lista convocati Inter Liverpool: Slot lascia fuori l’egiziano dopo lo sfogo, decisione pesantissima alla vigilia della sfida Champions. Dopo ore di voci e indiscrezioni, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Mohamed Salah non sarà a disposizione del Liverpool per la sfida di Champions League contro l’Inter. Il club inglese ha diramato la lista convocati Inter Liverpool per la trasferta di San Siro e il nome dell’attaccante egiziano non figura tra i 19 calciatori che voleranno a Milano. Una decisione pesante, che arriva all’indomani delle dichiarazioni al vetriolo rilasciate da Salah dopo il pareggio contro il Leeds, parole che hanno acceso uno scontro diretto con Arne Slot e che hanno avuto conseguenze immediate. 🔗 Leggi su Internews24.com

