Lissone le note e la passione del tango per sostenere Emergency
Lissone (Monza Brianza), 8 dicembre 2025 - Un viaggio nel cuore del tango, condotti per mano da un cantante e musicista e da un pugno di ballerini, tra storie d'amore, emozioni e passione. E' il concerto-spettacolo di danza dal titolo "Passione di Tango", che si terrà lunedì 8 dicembre alle 21 sul palco dell' auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone: l'evento avrà uno scopo benefico, quello di sostenere i progetti di solidarietà di Emergency per garantire uguali diritti alla vita e alla salute per tutti. A salire sul palco saranno il cantante e musicista Martin Troncozo, assieme a una ventina di maestri di tango e ballerini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
NOTE DI NATALE Consonanza Musicale APS è felice di invitarvi a una serata dedicata alla magia del Natale! Sabato 13 Dicembre 2025 Ore 21:00 Palazzo Terragni – Piazza Libertà, Lissone Sotto la direzione del Maestro Marcello Rosa, il conc - facebook.com Vai su Facebook
"Lissone" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Lissone, le note e la passione del tango per sostenere Emergency - spettacolo benefico con il cantante e musicista Martin Troncozo accompagnato da un gruppo di ballerini, in scena per raccogliere fondi a favore dell'organizzazione fonda ... Da ilgiorno.it