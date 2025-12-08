Lissone (Monza Brianza), 8 dicembre 2025 - Un viaggio nel cuore del tango, condotti per mano da un cantante e musicista e da un pugno di ballerini, tra storie d'amore, emozioni e passione. E' il concerto-spettacolo di danza dal titolo "Passione di Tango", che si terrà lunedì 8 dicembre alle 21 sul palco dell' auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone: l'evento avrà uno scopo benefico, quello di sostenere i progetti di solidarietà di Emergency per garantire uguali diritti alla vita e alla salute per tutti. A salire sul palco saranno il cantante e musicista Martin Troncozo, assieme a una ventina di maestri di tango e ballerini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lissone, le note e la passione del tango per sostenere Emergency