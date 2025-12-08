Linus e Matteo Curti con Radio Linetti fanno il pieno di applausi ma anche di parrozzi bocconotti e fiadoni
Una piacevole serata in compagnia di due cari amici tra ricordi, risate e momenti di riflessione.Il tutto con il collante di una trasmissione radiofonica, “Deejay Chiama Italia”, che rappresenta una vera e propria comunità nella quale tanti si identificano e riconoscono ormai da anni.È stata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
