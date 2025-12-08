Linus e Matteo Curti con Radio Linetti fanno il pieno di applausi ma anche di parrozzi bocconotti e fiadoni

Ilpescara.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piacevole serata in compagnia di due cari amici tra ricordi, risate e momenti di riflessione.Il tutto con il collante di una trasmissione radiofonica, “Deejay Chiama Italia”, che rappresenta una vera e propria comunità nella quale tanti si identificano e riconoscono ormai da anni.È stata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

linus matteo curti radioCapodanno a Casa Linetti, con Linus e Matteo Curti - 30 Linus apre le porte della sua Casa Linetti per accogliere il pubblico con un calice di vino e un suo speciale dj- Secondo mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Linus Matteo Curti Radio