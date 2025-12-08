Linda Pani | All'Eredità sono parte del gioco come Samira Lui non siamo vallette In Tv faccio tante figuracce

Linda Pani, Professoressa dell'Eredità, racconta a Fanpage.it la sua vita professionale che si divide tra Tv, cinema e radio: "Finché riesco a fare tutto sono felice". Sul suo ruolo nel game show di Liorni: "Vorrei dare colore al programma senza cadere nell'etichetta di valletta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Chi è Linda Pani dell'Eredità: età, lavoro, fidanzato, origini, Instagram

Clima natalizio negli studi Rai Dear de L'Eredita' con Marco Liorni,Linda Pani e Greta Zuccarello. Foto Stefano Colarieti /LaPresse #rai #lapresse #spettacolo #leredità #marcoliorni - facebook.com Vai su Facebook

Linda Pani: “All’Eredità sono parte del gioco come Samira Lui, non siamo vallette. In Tv faccio tante figuracce” - it la sua vita professionale che si divide tra Tv, cinema e radio: "Finché riesco a fare ... Segnala fanpage.it

Linda Pani e Greta Zuccarello, chi sono le due professoresse a L'Eredità: lo sbarco in tv, l'amore e il rapporto con Marco Liorni - Linda Pani e Greta Zuccarello sono le due “professoresse” de L'Eredità di Marco Liorni. Secondo msn.com

La “professoressa” Linda Pani: «Amo gli scacchi e le parole crociate» - Io avevo studiato danza, ma non avevo mai ballato sui tacchi o in studio. sorrisi.com scrive