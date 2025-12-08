Ligue 1 momento d’oro per il Lens! Sono già cinque le vittorie consecutive e adesso il titolo di campioni…
Il Lens vive un momento di grande slancio in Ligue 1, con cinque vittorie consecutive che rafforzano le sue ambizioni di conquista del titolo. La squadra mostra una forma eccezionale, avvicinandosi sempre di più alla vetta e alimentando sogni di gloria nel campionato francese.
Ligue 1, il Lens vola: cinque successi consecutivi rilanciano i sogni di gloria e avvicinano la squadra al titolo di campioni Il Lens sta vivendo un vero e proprio stato di grazia. Leader della Ligue 1 da due settimane, grazie anche al passo falso del PSG contro il Monaco e a una striscia impressionante di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
